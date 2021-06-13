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В Раде рассказали о последствиях достройки "Северного потока-2" для Киева
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Достройка газопровода "Северный поток-2" станет "серьезным ударом" по Украине и затронет каждого жителя страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от... ПРАЙМ, 13.06.2021
северный поток - 2, украина, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Достройка газопровода "Северный поток-2" станет "серьезным ударом" по Украине и затронет каждого жителя страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич, сообщает РИА Новости.
"Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события — прим. ред.). В вопросе "Северного потока-2" это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике", — отметил он.
Шуфрич также выразил сожаление, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя "как мантру" слова о том, что трубопровод не будет достроен.
"Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие "Северного потока-2", а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет", — заключил парламентарий.