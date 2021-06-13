МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Достройка газопровода "Северный поток-2" станет "серьезным ударом" по Украине и затронет каждого жителя страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич, сообщает РИА Новости. Зеленский в разговоре с Байденом назвал "Северный поток-2" шантажом

"Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события — прим. ред.). В вопросе "Северного потока-2" это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике", — отметил он.

Шуфрич также выразил сожаление, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя "как мантру" слова о том, что трубопровод не будет достроен.

"Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие "Северного потока-2", а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет", — заключил парламентарий.