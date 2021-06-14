МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" готова обратиться к ЕС и в международный арбитраж, если "Газпром" не обеспечит транзит газа из Центральной Азии, заявил газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко.

Издание пишет, что "Газпром" "контролирует" транзит газа по трубопроводам из Центральной Азии на Украину. В течение 15 лет транзит газа так и не осуществлялся. Если "Газпром" не будет содействовать транзиту, "Нафтогаз" примет меры, пишет газета. В частности, по словам Витренко, компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам "Газпрома", процесс может занять несколько месяцев.

"Если они ("Газпром" — ред.) скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию — ред.) и арбитраж", — заявил Витренко газете, подчеркнув, что на этот процесс могут уйти годы. Издание отмечает, что Киев может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон Евросоюза о конкуренции, поскольку ситуация влияет на поставки газа на рынки ЕС.

По словам Витренко, "центральноазиатский газ" может наполнить "всю украинскую газотранспортную систему" — речь идет о десятках миллиардов кубометров. "Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал", — заявил глава "Нафтогаза".

Витренко разговаривал с газетой из Вашингтона, в столице США он пытается убедить администрацию президента Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении "Северного потока 2". По его словам, даже если проект газопровода будет остановлен, Киев будет призывать "Газпром" транспортировать менее дорогой газ из Центральной Азии для внутренних нужд Украины и транзита в Европу. Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об окончании ремонта

"Газпром" отказался от комментариев газете.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.