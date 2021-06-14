БРЮССЕЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ, Мария Князева. Вопрос "Северного потока 2" не стоит в повестке дня саммита ЕС-США, который пройдёт 15 июня, сказал журналистам источник в ЕС.

"Действительно, этого вопроса нет", — сказал он.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода сейчас будет сложно, поскольку он практически достроен.

США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

Евросоюз ранее выступал против экстерриториальных санкций США, которые могут затрагивать работу европейских компаний, вовлечённых в процесс создания газопровода. Киев не получит компенсаций из-за "Северного потока-2", считает политолог

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.