СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал чушью предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым. На Украине потребовали обменять "Северный поток-2" на Крым

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.

"Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — сказал Гердт РИА Новости.

По его словам, "Северный поток 2" Германии нужен больше, чем России.

"Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс", — сказал депутат.

Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет. Киев надеется на компенсацию от США после достройки "Северного потока-2"

"Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света", — сказал депутат.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".