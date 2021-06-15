В бундестаге раскритиковали условие Киева по "Северному потоку-2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал чушью предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
"Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — сказал Гердт РИА Новости.
По его словам, "Северный поток 2" Германии нужен больше, чем России.
"Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс", — сказал депутат.
Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет.
"Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света", — сказал депутат.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://1prime.ru/gas/20210615/833928994.html