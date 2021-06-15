МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил новых американских санкций против газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг.

"Я бы не сказал, что больше ничего не будет", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, закрыта ли тема санкций против газопровода.

По словам Мааса, в США как демократы, так и республиканцы настроены в отношении "Северного потока 2" "не очень позитивно". В то же время, как отмечает агентство, по мнению главы германского МИД, дискуссии, имевшие место в последние недели, дают надежду на достижение решения в ближайшие месяцы.

"Так, чтобы эта тема не всегда оставалась предметом конфликта во взаимодействии между Германией и США, которое в остальном действительно замечательное", — сказал Маас. В бундестаге раскритиковали условие Киева по "Северному потоку-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.