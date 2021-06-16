МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Для газотранспортной системы Украины ближайшие несколько лет осткуют стать самыми сложными, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в беседе с венгерским изданием Ceenergy News. Сенатор назвал "полной ерундой" требования Киева по "Северному потоку-2"

"Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее", — отметил украинский дипломат.

Кулеба подчеркнул, что Киев вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности".

В то же время он обвинил Москву в том, что она в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надежного партнера" по транзиту газа, а сейчас стремится "обойти" соседнее государство с помощью "Северного потока-2".

"Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку", — рассказал глава МИД.