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Кулеба предрек ГТС Украины сложные времена из-за "Северного потока-2"
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Для газотранспортной системы Украины ближайшие несколько лет осткуют стать самыми сложными, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в беседе с венгерским изданием Ceenergy News... ПРАЙМ, 16.06.2021
гтс украины, северный поток 2, украина, газ, новости, мировая экономика, экономика, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Для газотранспортной системы Украины ближайшие несколько лет осткуют стать самыми сложными, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в беседе с венгерским изданием Ceenergy News.
"Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее", — отметил украинский дипломат.
Кулеба подчеркнул, что Киев вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности".
В то же время он обвинил Москву в том, что она в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надежного партнера" по транзиту газа, а сейчас стремится "обойти" соседнее государство с помощью "Северного потока-2".
"Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку", — рассказал глава МИД.