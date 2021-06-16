БЕРЛИН, 16 июн — ПРАЙМ. Суд в Дюссельдорфе назначил дату слушаний по жалобе Nord Stream 2 AG к немецкому регулятору по третьему энергопакету, они состоятся 30 июня, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в РИА Новости. Кулеба предрек ГТС Украины сложные времена из-за "Северного потока-2"

"Под руководством председательствующего судьи Анн-Кристин Фристер Третий картельный сенат Высшего земельного суда Дюссельдорфа 30 июня 2021 года… обсудит жалобу Nord Stream 2 AG, направленную против решения Федерального сетевого агентства об исключении газопровода ("Северный поток 2" — ред.) на территории Германии из сферы регулирования энергетики", — говорится в заявлении.

В суде подчеркнули, что "в процессе не будет установлено, можно ли построить трубопровод до конца". Сенат должен решить "юридический вопрос" о "распространении немецких нормативных правил при определенных условиях" на "Северный поток 2".

При этом решение по жалобе Nord Stream 2 AG к немецкому регулятору по третьему энергопакету будет оглашено не ранее 25 августа. На слушании (30 июня — ред.) Сенат резюмирует текущее состояние дел и споров для участников судебного разбирательства. У них будет возможность указать дополнительные точки зрения. В этот день (30 июня — ред.) приговора не будет. Суд огласит решение не ранее 25 августа 2021 года", — говорится в заявлении суда. СМИ узнало о разногласиях Байдена и Госдепа по "Северному потоку-2"

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

Оператор Nord Stream 2 AG подал жалобу в высший земельный суд в Дюссельдорфе на это решение. В марте в Минэкономики ФРГ заявляли, что решение по иску Nord Stream 2 AG может быть принято в июне.