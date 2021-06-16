МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в будущем не исключает выпуска облигаций для проекта, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Кулеба предрек ГТС Украины сложные времена из-за "Северного потока-2"

"Проект "Северный поток 2" обеспечен финансированием в полном объеме для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации", — рассказал Фадыгов в ходе пресс-конференции.

"Нет, проектного финансирования не планируем, в дальнейшем возможность есть привлечь долговое финансирование, может быть, выпуск облигаций", — добавил он про перспективы финансирования "Северного потока 2".