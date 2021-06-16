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2021
https://1prime.ru/gas/20210616/833945817.html
"Газпром" рассказал о финансировании "Северного потока-2"
Газ
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Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в будущем не исключает... ПРАЙМ, 16.06.2021
северный поток 2, финансирование, газопровод, газпром, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Проект трубопровода "Северный поток 2" сейчас полностью обеспечен финансированием, привлекать для него допфинансирование не планируется, однако "Газпром" в будущем не исключает выпуска облигаций для проекта, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"Проект "Северный поток 2" обеспечен финансированием в полном объеме для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации", — рассказал Фадыгов в ходе пресс-конференции.
"Нет, проектного финансирования не планируем, в дальнейшем возможность есть привлечь долговое финансирование, может быть, выпуск облигаций", — добавил он про перспективы финансирования "Северного потока 2".