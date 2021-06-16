МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в 2021 году поставить в Китай 8,5 миллиарда кубометров газа, а также удвоить выручку от экспорта газа в КНР, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в ходе пресс-конференции.

"В прошлом году у нас было 4,1 миллиарда кубических метров поставки в Китай, в этом году у нас в плане 8,5…. Что касается выручки — в прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. В этом году ожидаем в два раза больше", — сказал он.