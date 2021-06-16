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"Газпром" сообщил о планируемых поставках газа в Китай
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"Газпром" планирует в 2021 году поставить в Китай 8,5 миллиарда кубометров газа, а также удвоить выручку от экспорта газа в КНР, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в... ПРАЙМ, 16.06.2021
поставки газа, китай, газпром, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в 2021 году поставить в Китай 8,5 миллиарда кубометров газа, а также удвоить выручку от экспорта газа в КНР, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в ходе пресс-конференции.
"В прошлом году у нас было 4,1 миллиарда кубических метров поставки в Китай, в этом году у нас в плане 8,5…. Что касается выручки — в прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. В этом году ожидаем в два раза больше", — сказал он.