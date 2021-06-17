БЕЛГРАД, 17 июн — ПРАЙМ. Газотранспортная система Сербии готова к техническому перерыву в поставках из продолжения трубопровода "Турецкий поток", через который с начала года в страну поставлено 1,2 миллиарда кубометров газа, заявил директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. В "Газпроме" заявили о низком уровне газа в хранилищах Европы

Перерыв в поставках газа через "Турецкий поток" в связи с плановым ремонтом ожидается 22-29 июня.

"Заявленный перерыв поставок по трубам "Турецкого потока" в Черном море вызван плановым ремонтом, о чем оповещены все страны-транспортеры по маршруту "Турецкого" — в нашем случае, (продолжения через Болгарию – ред.) "Балканского потока", — заявил Баятович агентству Танюг.

По его словам, к перерывам поставок уже подготовлено подземное газохранилище Банатски-Двор на северо-востоке страны, что позволит "этими объемами покрыть ежедневные потребности газа в Сербии" на данный период. Европа согласилась не финансировать новые проекты по нефти и газу

"С начала года через "Балканский поток" прошло около 1,2 миллиарда кубически метров газа для нужд сербского рынка", — указал глава госкомпании и добавил, что это способствует энергетической безопасности республики.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе.