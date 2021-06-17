БЕРЛИН, 17 июн — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет отметил важность "Северного потока 2" для Германии, подчеркнув, что газ необходим стране для перехода к "зеленой" энергетике. МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"

"Мы сможем успешно осуществить энергетический переход только в том случае, если закупим газ на переходный период. Поэтому трубопровод важен для Германии, и, кроме того, он скоро будет готов", — сказал Лашет в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

По словам Лашета, в ФРГ четко понимают, каким будет значение газопровода для восточноевропейских партнеров страны, в частности, для Украины. "Необходимо гарантировать стабильность Украины и уважать ее нынешнее решение ориентироваться на Европу и трансатлантических партнеров", — добавил Лашет.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.