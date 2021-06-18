КИЕВ, 18 июн — ПРАЙМ. Договор на транзит российского газа через Украину технически возможно продлить на 15 лет уже 5 июля, но Киеву нужны дополнительные гарантии от ЕС при подготовке будущего контакта, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Программа бесплатной газификации заработает с 1 января

Ранее в июне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину.

"Чисто технически продлить контракт еще на 15 лет возможно уже 5 июля — это дата следующего ежегодного распределения мощностей украинской ГТС, где клиенты могут свободно забронировать транзитные мощности на следующие 15 лет. Этот шаг не требует значительных усилий и фактически его можно сделать несколькими кликами в соответствующей ИТ-системе", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, выполнение этого договора должно быть обеспечено и гарантировано не только "Газпромом", но и европейскими партнерами Украины, в том числе Германией.

"Украина готова обеспечить транспортировку всех необходимых объемов газа из РФ в ЕС. Договор на продление контракта после 2024 года, о чем говорят европейцы, должен иметь очень мощные гарантии безопасности и финансовые гарантии от европейских партнеров. Потому что, к сожалению, даже наличие контракта с "Газпромом" на срок после 2024 года при наличии достроенного "Северного потока-2" не гарантирует Украине наличие физического транзита и оплату его", — заявил Макогон. МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"

По его словам, предпосылкой для всех последующих переговоров является обеспечение Украине военной и энергетической безопасности. "Энергетическая безопасность включает в себя наличие достаточных гарантированных маршрутов поставки газа в Украину из стран ЕС. Нужна поддержка ЕС и США в расширении со стороны стран ЕС в Украину интерконнекторов с Польшей, Словакией и Венгрией", — написал Макогон, напомнив, что ЕС до сих пор не финансирует проекты интерконнекторов между Украиной и странами-членами ЕС.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.