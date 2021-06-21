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https://1prime.ru/gas/20210621/833989313.html
Россия продолжит работать с европой для завершения "Северного потока-2"
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Россия продолжит работу с европейскими партнерами для финализации и скорейшего запуска "Северного потока 2", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ПРАЙМ, 21.06.2021
кремль, дмитрий песков, газ, газопровод, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июня — ПРАЙМ. Россия продолжит работу с европейскими партнерами для финализации и скорейшего запуска "Северного потока 2", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.