МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Спрос на газ, а соответственно, и цены останутся в Европе на высоком уровне до середины осени, снизить стоимость "голубого топлива" сможет только потенциальное изменение поведения поставщиков, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. Эксперт объяснил, что будет с ценами на электроэнергию в России

В Европе на спотовом рынке стоимость контракта "день вперед" 22 июня на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, превысила 380 долларов за тысячу кубометров. Позитивный фактор для цен — дефицит газа в подземных хранилищах (ПХГ) при одновременной необходимости закачки "голубого топлива" в ПХГ к зиме, а также жаркая погода.

"Пока хранилища не будут заполнены – а это конец сентября-октябрь – стоит ожидать сохранения спроса и, соответственно, высоких цен. Тренд может переломить только потенциальное изменение поведения поставщиков или маловероятное снижение спроса и цен на СПГ в Азии", — считает Капитонов.

По его словам, в ПХГ Европы сейчас на 35 миллиардов кубометров меньше газа, чем на аналогичную дату прошлого года. Низкий уровень запасов обусловлен нежеланием "Газпрома", Норвегии и поставщиков сжиженного газа (СПГ) максимизировать поставки на рынок, а также необходимостью масштабной закачки в хранилища. Сложившаяся ситуация способствует как росту цен, так и объемов использования угля в электрогенерации.

"В целом, стратегия "Газпрома" выглядит очень рациональной – "подсушить" рынок для создания дополнительного летнего спроса и более высоких цен и, возможно, создать дополнительные рыночные ниши на зиму 2021/22, когда может заработать "Северный поток 2", — резюмирует эксперт.