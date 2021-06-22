МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Апелляционный совет Дании в марте отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", на требование датского энергетического агентства DEA в 2019 году изучить новый маршрут газопровода, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости. Слово дал – слово взял. Почему США снова запрещают "Северный поток-2"

"Газпром" напоминает, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения DEA, требующего от компании подготовить и подать экологический отчет и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находились две заявки на альтернативные маршруты "Северного потока 2", первая из которых была подана в 2017 году.

"22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта "Северный поток 2", — говорится в документе.

Необходимость подачи третьей заявки в 2019 году еще больше затянула принятие решения Данией по строительству "Северного потока 2" в водах страны, которая с августа 2018 года была единственной неопределившейся по данному вопросу. Разрешение на строительство, в итоге, было выдано лишь в конце октября 2019 года, но возможность воспользоваться им у Nord Stream 2 AG появилась только через месяц из-за периода на оспаривание. Госсекретарь США заявит об угрозах от "Северного потока-2"

Еще чуть позже, в декабре 2019 года, США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы по строительству "Северного потока 2" возобновились только спустя год — в декабре 2020 года силами уже российских судов. В июне было завершено строительство первой нитки газопровода и начаты пусконаладочные работы.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.