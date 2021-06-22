МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостановлена на период плановых работ по ежегодному техобслуживанию и диагностике, которые пройдут с 22 по 29 июня. Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 по изучению нового маршрута

Как отмечал ранее оператор морской газопроводной системы South Stream Transport B.V., работы будут проведены им самим.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В частности, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.