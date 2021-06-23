МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока 2" и практически все они считают, что правительство Германии должно обеспечить завершение работ и запуск проекта в эксплуатацию, показало исследование Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП). Немецкие компании выступают за отмену антироссийских санкций

"Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство "Северного потока 2". 60% респондентов заявили, что этот газопровод вносит большой вклад в обеспечение энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в исследовании.

При этом 33% респондентов считают даже, что "Северный поток 2" незаменим для обеспечения энергоснабжения европейских потребителей. Только 7% опрошенных указали, что в "Северном потоке 2" нет необходимости в связи с переходом Германии на возобновляемые источники энергии и с учетом "Зеленого пакта для Европы".

"Почти все участники опроса (97%) ожидают четкой позиции немецкого правительства по вопросу "Северного потока 2". По их мнению, Берлину следует отстаивать завершение строительства трубопровода и ввод в его эксплуатацию, несмотря на политическое противодействие со стороны таких стран, как США. Только 3% респондентов заявили, что правительство Германии должно прекратить политическую поддержку проекта", — также показало исследование. Слово дал – слово взял. Почему США снова запрещают "Северный поток-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российских судов.