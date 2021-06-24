МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ), который будет добываться в рамках нового проекта Катара North Field East (NEF), в два раза превысил предлагаемый проектом объем в 32 миллиона тонн в год, сообщается в пресс-релизе Qatar Petroleum. Россия снизила производство СПГ в 2021 году

"Аль-Кааби (глава Qatar Petroleum — ред.)… отметил, что в рамках того же проекта Qatar Petroleum получила обязательства по закупке на сумму вдвое больше предлагаемого объема в 32 миллиона тонн в год", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, также сообщается, что компания находится в процессе оценки коммерческих предложений, полученных для участия в проекте NEF, и они в 2 раза покрывают долю в уставном капитале.

Глава компании отметил, что природный газ является частью решения для более долгосрочного перехода на более экологичные виды топлива, поэтому Qatar Petroleum инвестирует большую часть капитальных затрат в СПГ. Компания также инвестирует в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, как в Катаре, так и по всему миру. В США заявили о рекордных объемах экспорта СПГ в мае

Аль-Кааби также выразил обеспокоенность относительно того, что в период перехода на новые источники энергии наблюдается недостаток инвестиций в нефтегазовые проекты, что может привести к росту цен на энергоносители, а нехватка инвестиций может вызвать значительный дефицит газа в 2025-2030 годах.

Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.