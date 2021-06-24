МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, говорится в сообщении компании. Блинкен заявил Меркель о позиции США против "Северного потока 2"

"На основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur — BNetzA) компания Nord Stream 2 AG 11 июня 2021 года подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с разделами 4b, 10 и далее Закона об энергетической промышленности Германии (EnWG)", — сообщила компания.

При этом Nord Stream 2 AG оговорилась, что продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.

"Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах", — подчеркнул оператор. США заявили об опасности "Северного потока-2" для Европы

Nord Stream 2 AG ранее обжаловала в немецких судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении (дерогации) "Северного потока 2" от положений Газовой директивы, производство по делу сейчас ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Также был подан иск об отмене поправок Газовой директивы в Суде справедливости ЕС (апелляция в настоящее время находится на рассмотрении в Cуде справедливости). Кроме того продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений Договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.

Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.