БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Более 40% граждан ФРГ выступают за ввод газопровода "Северный поток 2" в эксплуатацию, 38% призывают предварительно договориться по этому вопросу с США, свидетельствуют данные соцопроса, представленного в четверг фондом Кёрбера в Берлине. Немецкий бизнес поддерживает "Северный поток-2"

Опрос был проведен по заказу фонда институтов Kantar Public с 19 по 25 мая, в нем приняли участие 1031 совершеннолетних граждан ФРГ.

Согласно опросу, большинство немцев выступают за завершение проекта газопровода "Северный поток 2", 44% — за его ввод в эксплуатацию после завершения строительства, несмотря на возможные санкции США. Еще 38% предлагают предварительно достичь компромисса с США по проекту. Только каждый десятый (13%) выступает за полную остановку проекта. Уровень одобрения проекта значительно выше в восточной Германии (59%), чем на западе (39%).

Ранее кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку 2" будут продолжены в ближайшее время. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкая сторона ожидает к середине августа добиться конкретных результатов в данном вопросе.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева. Nord Stream 2 подал заявку на сертификацию как независимого оператора ГТС

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.