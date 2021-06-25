МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Глава немецкой корпорации Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК заявил, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для стран Европы. Более 40% немцев поддержали запуск "Северного потока-2"

Ранее глава американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила об "опасности" российского "Северного потока-2". По ее мнению, газопровод транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана".

Топ-менеджер немецкого Wintershall Dea не согласился с мнением Грэнхолм. Он обратил внимание на то, что его компания выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.

"Газпром" эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим", — отметил Мерен.

Он также отметил, что транспортировка трубопроводного газа "лучшее решение" по сравнению с закупками сжиженного природного газа (СПГ) из США. В качестве аргумента он назвал такие поставки надежными, более чистыми и более доступными по цене по отношению к СПГ, который доставляется морем.

Напомним, что Wintershall Dea является одним из инвесторов "Северного потока-2". Ранее сообщалось, что в общей сложности корпорация выделила на этот проект 730 миллионов евро.