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2021
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Инвестор "Северного потока—2" ответил США на заявление про "грязный газ"
Газ
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Глава немецкой корпорации Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК заявил, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для стран Европы. Ранее... ПРАЙМ, 25.06.2021
wintershall dea, газ, газопровод, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Глава немецкой корпорации Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК заявил, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для стран Европы.
Ранее глава американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила об "опасности" российского "Северного потока-2". По ее мнению, газопровод транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана".
Топ-менеджер немецкого Wintershall Dea не согласился с мнением Грэнхолм. Он обратил внимание на то, что его компания выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.
"Газпром" эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим", — отметил Мерен.
Он также отметил, что транспортировка трубопроводного газа "лучшее решение" по сравнению с закупками сжиженного природного газа (СПГ) из США. В качестве аргумента он назвал такие поставки надежными, более чистыми и более доступными по цене по отношению к СПГ, который доставляется морем.
Напомним, что Wintershall Dea является одним из инвесторов "Северного потока-2". Ранее сообщалось, что в общей сложности корпорация выделила на этот проект 730 миллионов евро.