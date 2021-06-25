Регулятор в Германии проверит заявку на сертификацию Nord Stream 2
БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Регулятор в ФРГ — Федеральное сетевое агентство — получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, заявил официальный представитель ведомства агентству РИА Новости.
"В Федеральное сетевое агентство поступила заявка от Nord Stream 2 AG", — заявил представитель, добавив, что "документы теперь проходят проверку".
"Пока неизвестно, сколько времени это займет, будут ли запрашиваться и какие документы", — добавили в ведомстве, указав, что у Федерального сетевого агентства после предоставления всех документов к заявке "есть четыре месяца на подготовку проекта постановления".
"В рамках процесса сертификации, на который подана заявка, требования по разделению проверяются Федеральным сетевым агентством. Затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев", — уточнили в ведомстве.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.
https://1prime.ru/gas/20210625/834030862.html