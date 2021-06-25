БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Регулятор в ФРГ — Федеральное сетевое агентство — получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, заявил официальный представитель ведомства агентству РИА Новости. Инвестор "Северного потока—2" ответил США на заявление про "грязный газ"

"В Федеральное сетевое агентство поступила заявка от Nord Stream 2 AG", — заявил представитель, добавив, что "документы теперь проходят проверку".

"Пока неизвестно, сколько времени это займет, будут ли запрашиваться и какие документы", — добавили в ведомстве, указав, что у Федерального сетевого агентства после предоставления всех документов к заявке "есть четыре месяца на подготовку проекта постановления".

"В рамках процесса сертификации, на который подана заявка, требования по разделению проверяются Федеральным сетевым агентством. Затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев", — уточнили в ведомстве.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.