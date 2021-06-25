БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Вашингтон и Берлин обсуждают шаги, которые позволят обеспечить стратегические и экономические интересы Украины в связи со строительством трубопровода "Северный поток 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Spiegel. Блинкен объяснил приостановку санкций США против "Северного потока-2"

"В настоящий момент мы обсуждаем с правительством ФРГ ряд возможных шагов, которые стоит предпринять, чтобы трубопровод не превратился в инструмент принуждения, и которые позволят обеспечить интересы Украины, как экономические, так и стратегические", — сказал Блинкен.

По его словами, стороны рассматривают "ряд практических мер". Блинкен выразил надежду, что эти шаги позволят предотвратить или смягчить "возможный ущерб" от трубопровода. "Мы приостановили введение санкций, однако это решение можно и отменить. Примерно через месяц мы должны вновь представить конгрессу США доклад. Надеюсь и ожидаю, что наши переговоры принесут плоды", — заявил госсекретарь.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". Инвестор "Северного потока—2" ответил США на заявление про "грязный газ"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.