КИЕВ, 26 июн — ПРАЙМ. Власти Германии до 2045 года намерены полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород, поэтому Украине стоит задуматься над транзитом водорода, а не газа, заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен. В США решили не давать возможности Китаю доминировать в мире

"Использование газа и его транзит – явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком 2", но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород", — заявила Фельдгузен в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, нынешнюю ГТС Украины можно будет использовать для транзита водорода, но не более чем на 25 процентов.

"Можно, но только для небольшой части — до 25%, как мне объяснили эксперты. Насколько я понимаю, нам надо думать о новом подходе к транзиту водорода в Европу. Но Украина точно является одним из наших пилотных партнеров. Думаю, что это проект на будущее, потому что он о "зеленой" энергии, от которой в будущем никто не захочет отказываться. И для таких проектов немецкое правительство хочет дать и государственные гарантии", — добавила посол.

При этом дипломат отметила, что в ближайшем будущем украинская ГТС должна быть востребована.

"Мы всегда считали, что транзит газа должны быть и через Украину. Работали над этим много и в 2019 году, чтобы заключить настоящие соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом". Сейчас, через два года, мы видим, что транзит есть, что "Северный поток 2" почти достроен, но Германия считает, что транзит через Украину будет и в дальнейшем. Думаю, что это будет одно условие запуска "Северного потока 2", — добавила Фельдгузен.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.