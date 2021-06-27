МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цены на природный газ на спотовом рынке Европы подскочили близко к историческим максимумам. Последний раз такой уровень стоимости "голубого топлива" был зафиксирован в 2008 году, пишет газета "Известия". ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной

Как заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, основная причина роста цен — жаркое лето. Это наложилось на ситуацию с медленным восполнением запасов газа в ПХГ: они были максимально опустошены в холодный отопительный сезон.

"Кроме того, имеет место снижение поставок СПГ в Европу, так как его поставщики, в том числе те, которые предлагали ЕС свои "молекулы свободы", выбирают азиатские рынки, где цена на газ более привлекательна, чем в Европе", — отметила собеседница издания.

Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов пояснил, что европейский рынок газа является либерализированным: основные причины связаны с факторами спроса и предложения.

Как следует из данных газотранспортных операторов, в мае этого 2021 года спрос был на 17% выше показателей прошлого 2020 года.

За январь-май 2021 года — на 17,6% больше спроса, чем за этот период 2020-го.

Другой фактор, из-за которого цены на газ будут оставаться высокими еще какое-то время, это проблемы с морскими перевозками. СПГ перевозится танкерами. И несмотря на то, что нехватка контейнеров не затронула ситцацию, из-за которой мировая торговля в начале 2021 года чуть было не остановилась.