ВАШИНГТОН, 27 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что он остановил газопровод "Северный поток 2", а нынешний президент Джо Байден его разрешил. В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией

"Байден доведет нашу экономику до разваленного состояния. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу. И у меня были хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным, но это хорошо", — сказал Трамп, выступая в Огайо.

"Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, и при этом мы их защищаем от России. Я сказал Ангеле (Меркель, канцлеру Германии) — она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела? Она лишь улыбнулась. Она знает!" — добавил Трамп.

Экс-президент заявил, что США "достигли американской энергетической независимости, которой придет конец".

"Мы будем покупать нефть на Ближнем Востоке, мы будем покупать нефть в России", — предрек Трамп.

Администрация Байдена ранее ввела ряд санкций против судов, достраивающих трубопровод, но не стала вводить их против германской Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. Нынешняя администрация Байдена обвиняет Трампа в том, что при нем "Северный поток 2" был достроен на 95%, несмотря на вводившиеся санкции.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.