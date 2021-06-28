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"Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал - Европа"
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Транспортировка газа по газопроводу "Ямал-Европа" с 6 по 10 июля будет приостановлена из-за плановой профилактики, сообщил "Газпром". "С 6 по 10 июля на газопроводе "Ямал —... ПРАЙМ, 28.06.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Транспортировка газа по газопроводу "Ямал-Европа" с 6 по 10 июля будет приостановлена из-за плановой профилактики, сообщил "Газпром".
"С 6 по 10 июля на газопроводе "Ямал — Европа" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", — указано в сообщении компании.
Как уточняется, сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и "Газпром", и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.
"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.