МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Транспортировка газа по газопроводу "Ямал-Европа" с 6 по 10 июля будет приостановлена из-за плановой профилактики, сообщил "Газпром". Ценам на нефть и рублю предсказали светлое будущее

"С 6 по 10 июля на газопроводе "Ямал — Европа" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", — указано в сообщении компании.

Как уточняется, сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и "Газпром", и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.

"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.