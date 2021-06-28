МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Судно Castorone начало прокладку газопровода Baltic Pipe в Балтийском море, сообщается в пресс-релизе польского газового оператора GAZ-System. "Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал - Европа"

"Укладка трубопровода началась в месте, расположенном недалеко от середины маршрута всего морского газопровода, в датских водах, недалеко от острова Борнхольм. Castorone будет последовательно двигаться на северо-запад по маршруту трубопровода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо Castorone, в прокладке Baltic Pipe будут участвовать два судна — Castoro Sei и Castoro 10 – которые находятся в Роттердаме и готовы приступить к работе. На данный момент также задействованы другие суда, которые занимаются подводными подготовительными работами в рамках проекта, в том числе углублением дна и укладкой горных пород.

GAZ-System сообщает, что на укладку трубопровода протяженностью почти 275 километров потребуется несколько месяцев, и в случае благоприятных погодных условий процесс может быть завершен в 2021 году.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.