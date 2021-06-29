МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки.

Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учётом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах.

При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем "Газпром" выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 миллионов кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.