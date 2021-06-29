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2021-06-29T13:31:56+03:00
2021-06-29T13:31:56+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210629/834060950.html
"Газпром" не забронировал новый объем мощности ГТС Украины на июль
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой... ПРАЙМ, 29.06.2021
газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки.
Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учётом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах.
При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем "Газпром" выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 миллионов кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.