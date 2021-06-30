БЕРЛИН, 30 июн — ПРАЙМ. Суд немецкого Дюссельдорфа в среду приступит к слушаниям по жалобе Nord Stream 2 AG к немецкому регулятору по третьему энергопакету, решение по делу ожидается не ранее 25 августа.

На слушании, которое начнется в 14.00 (15.00 мск), суд резюмирует текущее состояние дел и споров для участников судебного разбирательства, у которых будет возможность высказать дополнительные соображения по делу.

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Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что "Северный поток 2" не был достроен к маю 2019 года, поэтому не может претендовать на исключения. В Nord Stream 2 с этим не согласны. В связи с этим суд определяет задачу слушаний как прояснение правового вопроса о том, "было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок", предусмотренный газовой директивой (23 мая 2019 года). Суд подчеркивает, что вопрос того, может ли газопровод быть достроен или нет, не является предметом слушаний.

Ранее компания Nord Stream 2 заявляла, что не согласна с решением немецкого регулятора о том, что трубопровод не был завершен к 23 мая 2019 года, заявив, что "на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности".

Разбирательства в Дюссельдорфе — не единственные юридические меры, которые принимает Nord Stream 2 AG по третьему энергопакету. Ранее также был подан иск об отмене поправок Газовой директивы в Суде справедливости ЕС (апелляция в настоящее время находится на рассмотрении в Суде справедливости). Кроме того, продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений Договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.