БЕРЛИН, 30 июн — ПРАЙМ. Суд немецкого Дюссельдорфа в среду приступит к слушаниям по жалобе Nord Stream 2 AG к немецкому регулятору по третьему энергопакету, решение по делу ожидается не ранее 25 августа.

На слушании, которое начнется в 14.00 (15.00 мск), суд резюмирует текущее состояние дел и споров для участников судебного разбирательства, у которых будет возможность высказать дополнительные соображения по делу.

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Жалоба Nord Stream 2 AG направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что "Северный поток 2" не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного третьего энергопокета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что "Северный поток 2" не был достроен к маю 2019 года, поэтому не может претендовать на исключения. В Nord Stream 2 с этим не согласны. В связи с этим суд определяет задачу слушаний как прояснение правового вопроса о том, "было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок", предусмотренный газовой директивой (23 мая 2019 года). Суд подчеркивает, что вопрос того, может ли газопровод быть достроен или нет, не является предметом слушаний.

Ранее компания Nord Stream 2 заявляла, что не согласна с решением немецкого регулятора о том, что трубопровод не был завершен к 23 мая 2019 года, заявив, что "на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности".

Разбирательства в Дюссельдорфе — не единственные юридические меры, которые принимает Nord Stream 2 AG по третьему энергопакету. Ранее также был подан иск об отмене поправок Газовой директивы в Суде справедливости ЕС (апелляция в настоящее время находится на рассмотрении в Суде справедливости). Кроме того, продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений Договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.