МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Читателей китайской газеты "Гуанча" выразили в сети интернет свое удивление отношением немецких парламентариев и представителей властных кругов к "Северному потоку-2".

Напомним, ранее сообщалось о высказывании лидером немецкой партии "Христианско-демократический союз", кандидатом в канцлеры Армином Лашетом о возможной остановке российского газового проекта в случае его использования "против Украины".

Олаф Шольц, действующий вице-канцлер и министр финансов Германии, кандидат на пост канцлера от левоцентристской Социал-демократической партии также заявлял о том, что, если Россия будет угрожать безопасности Украины, это окажет влияние на работу "Северного потока-2".

Кандидат от "зеленой" партии "Союз 90 / Зеленые" Анналена Бербок и вовсе призывала отменить этот проект, так как Россия якобы может использовать новый газопровод для "давления на Европу посредством зависимости от российского газа".

"Если вы хотели защитить Украину, то зачем строили "Северный поток — 2"?", — задался вопросом в комментариях один из читателей китайского издания.

"Вставляют палки в свои же колеса, зима-то не за горами", — добавляет другой.

"Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл", — пишет в поддержку предыдущего комментатора третий.

"Летом говорит жестко, зимой льстит. Суть политики Германии", — отмечает еще один читатель.

"Самопожертвование Германии не спасет Украину", — резюмирует другой читатель.