МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Чешский журналист Адам Черны заявляет, что нашел способ "выбить стул" из-под российского газового проекта "Северный поток-2", это мнение он описал в колонке для портала iRozhlas.

Итак, автор статьи указал, что странам Запада нужно найти способ спасти Украину от политического и экономического краха после запуска "Северного потока-2".

При этом отменять строительство трубопровода, считает он, излишне. По его мнению, газопровод, во избежание многомиллиардных исков, стоит достроить, а после — ввести жесткие правила для его эксплуатации.

При этих условиях, считает Черны, Европа сможет предотвратить ситуацию, в которой Россия за счет "Северного потока-2" будет оказывать давление на Украину.

Журналист также призвал Германию начать работу над программой энергетической независимости Украины.