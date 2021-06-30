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В Чехии назвали способ "выбить стул" из-под "Северного потока–2"
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Чешский журналист Адам Черны заявляет, что нашел способ "выбить стул" из-под российского газового проекта "Северный поток-2", это мнение он описал в колонке для портала iRozhlas... ПРАЙМ, 30.06.2021
газопровод, чехия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Чешский журналист Адам Черны заявляет, что нашел способ "выбить стул" из-под российского газового проекта "Северный поток-2", это мнение он описал в колонке для портала iRozhlas.
Итак, автор статьи указал, что странам Запада нужно найти способ спасти Украину от политического и экономического краха после запуска "Северного потока-2".
При этом отменять строительство трубопровода, считает он, излишне. По его мнению, газопровод, во избежание многомиллиардных исков, стоит достроить, а после — ввести жесткие правила для его эксплуатации.
При этих условиях, считает Черны, Европа сможет предотвратить ситуацию, в которой Россия за счет "Северного потока-2" будет оказывать давление на Украину.
Журналист также призвал Германию начать работу над программой энергетической независимости Украины.