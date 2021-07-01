МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, по итогам первого полугодия увеличился на 25,7% в годовом выражении, до 99,9 миллиарда кубометров газа, приблизившись к историческому рекорду, говорится в сообщении компании. "Газпром" стал главной надеждой Европы

"Экспорт в страны дальнего зарубежья достиг 99,9 миллиарда кубометров и вплотную приблизился к исторически рекордному уровню для первого полугодия (101,2 миллиарда кубометров). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 25,7% (на 20,4 миллиарда кубометров)", — сообщает "Газпром".

В частности, в отчетный период увеличились поставки в Турцию (на 209,3%), Германию (на 43,4%), Италию (на 14,1%), Францию (на 15,1%), Румынию (на 264%), Польшу (на 18,6%), Болгарию (на 42,6%), Сербию (на 103%) и Грецию (на 24%).

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают расти", — добавляет "Газпром". Украина и Европа споткнулись о российский газ

ДОБЫЧА

Добыча "Газпрома" в январе-июне текущего года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 260,8 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании.

"За январь-июнь 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 260,8 миллиарда кубических метров газа. Это на 18% (на 39,8 миллиарда кубических метров) больше, чем за тот же период прошлого года", — говорится в сообщении.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 16%, или на 19,1 миллиарда кубометров.

В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания прогнозирует рост показателя до 506,5 миллиарда кубометров, сообщалось в презентации "Газпрома" в мае.