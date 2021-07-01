МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Закачка газа в подземные хранилища Европы в отдельные дни июня была на минимальных за много лет уровнях, в целом заполнение европейских ПХГ "голубым топливом" продолжает стагнировать, сообщает "Газпром". "Газпром" приблизился к историческому рекорду по экспорту газа

"В отдельные дни июня суточная закачка газа в европейские ПХГ показывала минимальные значения за многолетние периоды наблюдений. Так, 22 июня (247,9 миллиона кубометров) она была самой низкой с 2013 года, а 23 июня (233,3 миллиона кубометров) и 24 июня (237,1 миллиона кубометров) – с 2012 года", — говорится в сообщении.

В подземных хранилищах Европы по-прежнему нет четкой тенденции сокращения отставания по запасам газа, отмечает компания.

"Разрыв с уровнем прошлого года никак не может преодолеть рубеж в 32 миллиарда кубометров. По данным Gas Infrastructure Europe, из более 66 миллиардов кубометров, поднятых из европейских хранилищ во время осенне-зимнего сезона 2020/2021 года, на 29 июня восполнено 18 миллиардов кубометров газа, то есть только одна четверть", — подсчитал "Газпром".