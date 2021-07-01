МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском форвардном рынке находятся уже выше отметки в 450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Назван способ решения газовых проблем Европы

Так, стоимость августовского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по данным лондонской биржи ICE, около 15.45 мск достигала примерно 458 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом торги четверга начались с отметки в примерно 432 доллара за 1 тысячу кубов. А днем ранее по итогам торгов ежедневная расчетная цена августовского фьючерса TTF была установлена на уровне около 426 долларов за 1 тысячу кубометров (или 34,62 евро за МВт.ч). В свою очередь, на спотовом рынке контракты с поставкой на день вперед 1 июля стоят более 430 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX.

Эксперты связывают текущий рост цен на газ в Европе с повышенным спросом на фоне аномальной жары в регионе. Кроме того, потребность в газе увеличивается из-за поднявшейся цены выбросов СО2, вытеснения угля из топливного баланса и необходимости заполнения опустошенных за зиму хранилищ газа. Одновременно, потребление газа растет в Китае, оттягивая на себя значительные потоки СПГ с мирового рынка. Закачка газа в хранилища Европы в июне достигала многолетних минимумов

Дефицит газа на рынке усугубится в июле, когда запланированы профилактические работы на газопроводах "Ямал-Европа" и "Северный поток". И хотя такая ситуация не является неожиданностью для трейдеров, так как о профилактических работах на рынке знают заранее и прорабатывают варианты оптимизации поставок, она осложняется другим фактором.

"Нежелание "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского коридора давит на цены в сторону повышения, что в свою очередь, может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего, Норвегии и поставщиков СПГ", — отмечается в ежемесячном мониторинге по рынку газа Центра энергетики Московской школы управления, подготовленным аналитиком по газу Сергеем Капитоновым.