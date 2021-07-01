Цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском форвардном рынке находятся уже выше отметки в 450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость августовского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по данным лондонской биржи ICE, около 15.45 мск достигала примерно 458 долларов за 1 тысячу кубометров.
При этом торги четверга начались с отметки в примерно 432 доллара за 1 тысячу кубов. А днем ранее по итогам торгов ежедневная расчетная цена августовского фьючерса TTF была установлена на уровне около 426 долларов за 1 тысячу кубометров (или 34,62 евро за МВт.ч). В свою очередь, на спотовом рынке контракты с поставкой на день вперед 1 июля стоят более 430 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX.
Эксперты связывают текущий рост цен на газ в Европе с повышенным спросом на фоне аномальной жары в регионе. Кроме того, потребность в газе увеличивается из-за поднявшейся цены выбросов СО2, вытеснения угля из топливного баланса и необходимости заполнения опустошенных за зиму хранилищ газа. Одновременно, потребление газа растет в Китае, оттягивая на себя значительные потоки СПГ с мирового рынка.
Дефицит газа на рынке усугубится в июле, когда запланированы профилактические работы на газопроводах "Ямал-Европа" и "Северный поток". И хотя такая ситуация не является неожиданностью для трейдеров, так как о профилактических работах на рынке знают заранее и прорабатывают варианты оптимизации поставок, она осложняется другим фактором.
"Нежелание "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского коридора давит на цены в сторону повышения, что в свою очередь, может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего, Норвегии и поставщиков СПГ", — отмечается в ежемесячном мониторинге по рынку газа Центра энергетики Московской школы управления, подготовленным аналитиком по газу Сергеем Капитоновым.
https://1prime.ru/gas/20210701/834087462.html