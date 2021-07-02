МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Возня вокруг "Северного потока 2" — пример эгоистичных методов Вашингтона по продвижению своих геополитических и экономических интересов, в том числе и при помощи санкций, написал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя решение комитета по ассигнованиям нижней палаты конгресса одобрить поправку, позволяющую аннулировать решения об отказе от санкций в отношении "Северного потока 2". В конгрессе США хотят возобновить санкции по "Северному потоку-2"

"Вся возня вокруг "Северного потока 2" — ярчайший пример эгоистичных методов Вашингтона по продвижению своих геополитических и экономических интересов, в том числе посредством "санкционной дубины", — написал Слуцкий, отметив, что все это нечестная конкурентная борьба на газовом рынке со стороны США " рано или поздно будет ими же проиграна".

По его словам, Соединенные Штаты не волнуют потребности их евроатлантических союзников, за последние годы США с "помощью санкций и шантажа" пытались зачистить европейский рынок для своего сжиженного природного газа — более дорогого и сложного в транспортировке сырья.

Парламентарий также написал, что "Северный поток 2" выгоден прежде всего Европе, которая это признает. В Чехии назвали способ "выбить стул" из-под "Северного потока–2"

"Фанатичное упорство конгрессменов в попытках помешать реализации СП-2 достойно лучшего применения. Проект, который носит исключительно экономический характер, уже практически завершён. Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически проложена, идет активная работа над второй ниткой", — отметил он.

Слуцкий добавил, что поправка, позволяющая аннулировать решения Вашингтона об отказе от санкций в отношении "Северного потока 2", "должна теперь принять Палата представителей, а затем Сенат США".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.