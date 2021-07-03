МЕХИКО, 3 июл — ПРАЙМ. Авария на подводном трубопроводе компании Pemex в Мексике демонстрирует риски, связанные с добычей ископаемого топлива, для окружающей среды и людей, считают в местном подразделении экологической организации Greenpeace.

"В рамках модели добычи и использования ископаемого топлива это риски, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и которые указывают на необходимость изменения энергетической модели", — заявил исполнительный директор Greenpeace в Мексике Густаво Ампуньяни в сообщении, направленном на запрос РИА Новости.

Утечка газа на морском трубопроводе в водах Мексиканского залива, напротив побережья штата Кампече, привела к возгоранию и подводному пожару, который вырывался на поверхность моря. В течение 5 часов экстренным службам удалось остановить горение, была остановлена работа близлежащей нефтяной платформы, однако причина инцидента пока неясна. По данным Pemex, погибших или пострадавших в результате пожара не было.

По мнению активистов-экологов, несмотря на то, что инцидент был сравнительно быстро взят под контроль, он демонстрирует очевидные риски добычи углеводородов для окружающей среды и безопасности людей.

"После того, как огонь потушен, предстоит оценить масштаб воздействия на окружающую морскую экосистему… Хотя сообщений о пострадавших или погибших пока, к счастью, не поступало, очевиден риск серьезных аварий на нефтяных установках с крупномасштабными экологическими последствиями", — добавил Ампуньяни. Подводный пожар в Мексиканском заливе потушен, сообщает оператор

Greenpeace в Мексике призывает перейти от добычи ископаемого топлива к использованию возобновляемых источников энергии. Активисты считают, что такая модель не несет в себе риска для окружающей среды и позволяет гарантировать права местных сообществ, такие как право на здоровую окружающую среду и здоровье жителей.