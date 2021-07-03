МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу является способом подчеркнуть то, что компания ожидает начала эксплуатации "Северного потока-2". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.

Директор консалтинговой компании Inspired Energy Ник Кэмпбелл придерживается мнения, что "Газпром" хочет ускорить реализацию проекта. "Пока что этим летом "Газпром" не приобретал дополнительных мощностей на ежемесячных аукционах [на Украине], так что можно предполагать, что это стратегия, которая подталкивает к завершению работ на "Северном потоке-2", — отметил он. Украине предрекают серьезные проблемы с газом этой зимой

Глава украинского оператора газопроводов Сергей Макогон согласен с тем, что с отказом от наращивания транзита "Кремль посылает ясный сигнал — роста поставок не будет без эксплуатации "Северного потока-2".

"Думаю, "Газпром" очень последователен в своей игре этим летом. Отправляй по контракту. Больше газа не давай. Реализуй "Северный поток-2", радуйся высоким ценам. Полная победа", — заметил один из представителей газовой отрасли.

Отмечается, что В Европе уже критиковали нежелание "Газпрома" увеличить поставки газа. Экспорт в континентальную Европу в 2021 году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса.

На фоне отказа России от дополнительных поставок в Европу и общего дефицита запасов стоимость газа там бьет рекорды. В этом году цены выросли почти на 90% после долгой и холодной зимы, которая заставила израсходовать имеющиеся запасы.