МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бесплатная догазификация в рамках поручений президента РФ и, утвержденной правительством в мае, новой модели газификации может затронуть около 3-4 миллионов домовладений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал о задачах России в области возобновляемой энергетики

"По нашей оценке, это может коснуться около 3-4 миллионов таких домовладений", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 1".

"Речь о том, что собственники домов, которые платили раньше за подведение газа до участка, теперь не будут тратить свои собственные средства. За это теперь будет отвечать единый оператор газоснабжения или региональный оператор газоснабжения — это теперь будет его задача, довести газ по заявке собственника домовладения до границы участка на территории которого, стоит жилой дом, зарегистрированный соответствующим образом", — также отметил он.

Новак напомнил, что для реализации новой модели газификации сейчас ведется работа по внесению необходимых изменений в законодательство. Украине предрекают серьезные проблемы с газом этой зимой

"Жителю надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое газоиспользующее оборудование. В каждом регионе сегодня созданы штабы, будет создан дополнительный сервис в рамках госуслуг в ближайшее время, для того чтобы можно было через интернет в электронном виде подать заявку владельцам домов на обеспечение газификации по новым правилам", — добавил вице-премьер.

Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.

Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские газопроводы).