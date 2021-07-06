МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием. СМИ: Сечин просит не ущемлять другие отрасли при перевозке угля на восток

Как сообщал в конце июня "Газпром", сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.

"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.