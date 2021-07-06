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Поставки по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены
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Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием. Как сообщал в конце июня "Газпром", сроки проведения плановых... ПРАЙМ, 06.07.2021
газопровод, ямал-европа, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием.
Как сообщал в конце июня "Газпром", сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.
"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.