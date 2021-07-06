МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. За последние дни российский монополист газового экспорта "Газпром" повел себя нелогично и непредсказуемо, считают представители западной прессы.

Как пишет РИА Новости в своей статье, профильные издания в еропейских странах сообщают, что "Газпром" отказался от бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.

"Учитывая прописанное в двустороннем соглашении (от декабря 2019 года) условие "качай или плати", которым так гордился Киев, российский поставщик осознанно пошел на значительные убытки. Этот шаг дал украинской и прочей недружественной прессе повод для злорадства и рассуждений на тему, как Россия опять себя загнала в капкан", — отмечает автор статьи.

При этом российский экспортер, верный своей политике, привычно промолчал.

Отмечается, что на первый взгляд действия российского газового гиганта и правда могут показаться странными. Но если взглянуть на ситуацию с учетом стратегии России и ее "главной газовой трубы", а также текущей ситуации на рынке, то все происходящее сложится в весьма занимательную картину: будет видно, что на стороне России в этом вопросе не только логика и холодный расчет, но и даже в некоторой степени провидение.

Страны Запада нередко представляют "Газпром" в роли зловещего путинского тарана, при помощи которого Москва раскалывает единство западного мира. Россия таким образом, считают на Западе, собственное топливо без единой молекулы свободы. При этом комментаторы привычно прячут за кадром тот факт, что за годы работы "Газпром" скрупулезно выполнял абсолютно все свои контрактные обязательства. А российский газ за это время не раз спасал Старый Свет от внезапных заморозков или аномальной жары. "Естественно, речь тут ни о каком альтруизме не идет — как говорится, ничего личного, только бизнес", — отмечает автор.

Оценивая любые действия компании на европейской арене, нужно крепко держать в голове ключевой факт: "Газпрому" нужно закончить строительство газопровода "Северный поток-2". Вторая нитка трубопровода, по осторожным прогнозам, к концу августа этого 2021 года дотянет до Грайфсвальда и первую магистраль тоже. Но задача не ограничивается физической смычкой морского и водного участков. Помимо этого нужно выбить из рук различных политических манипуляторов козыри, доказав критическую важность и безальтернативность сотрудничества с Россией, отмечает агентство.

"И вот тут мы вернемся к первоначальной новости.Отказ от бронирования украинских транзитных мощностей означает, что поставки российского газа в Европу в июле уменьшатся сразу на два миллиарда кубометров. Это притом что из-за жаркого лета европейские операторы выкачали из собственных подземных хранилищ газа (ПХГ) свыше шестидесяти шести миллиардов кубометров, а закачали чуть более тринадцати. Россия, как мы помним, свои поставки придерживает, а произведенный в Америке СПГ в полном составе отправился на премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где газ торгуется по цене вдвое выше европейской. Никакой политики, исключительно правила свободной торговли", — говорится в статье.

Это привело к тому, что на главном европейском хабе TTF стоимость тысячи кубометров голубого топлива на прошлой неделе взлетела до рекордных значений, пробив отметку в $460, это почти вдвое выше цифр зимней торговой сессии.

Глава украинского "Оператора ГТСУ" Сергей Макогон в беседе с Financial Times заявил, что нынешняя ситуация вынуждает объединенную Европу "не поддаваться на ценовой шантаж Москвы, которая и создала эту проблему искусственно".

При этом, пишет автор, не нужно быть предсказателем или гениальным аналитиком, чтобы ожидать в сложившейся ситуации если не дальнейшего роста газовых цен, то установления стабильно высоких цен на российские энергоносители в Европе.

Другой важный вопрос — приучение западных партнеров "Газпрома" к очевидной мысли: обеспечение собственной энергетической безопасности возможно только в тесном партнерстве с Россией.

Причина: американский сжиженный газ (СПГ) пойдет не на регазификационные терминалы Евросоюза, а в Китай. Здесь за тысячу кубов сейчас дают около тысячи долларов. Туда же пойдут СПГ-танкеры с Ближнего Востока. "А трубопроводный газ всегда твой и только твой, достаточно просто заключить соглашение с русским "Газпромом" и спать спокойно. Хоть в период пандемии, хоть при авральной работе кондиционеров или котлов на ближайшей ТЭЦ", — пишет РИА Новости.

"Не будем забегать вперед и преждевременно праздновать победу, но что-то подсказывает, что официальный Берлин не будет столь категоричен в желании ограничить собственные поставки природного газа.Как говорится, пока вокруг все торжествуют и празднуют очередное мнимое поражение российского гиганта, умные люди ищут пути подхода и очень внимательно следят. Особенно за молчанием "Газпрома"", — подытожило РИА Новости.