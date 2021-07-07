ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — ПРАЙМ. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на брифинге в рамках международного инвестиционного Восточного нефтегазового форума во Владивостоке заявил журналистам, что намерен переговорить с "Газпромом" о газификации севера Приморья в 2025-2030 годы. Во Владивостоке стартует Восточный нефтегазовый форум

"Я думаю, что мы переговорим с "Газпромом", с руководством, с тем, чтобы с 2025-го по 2030-й годы была газифицирована и северная часть нашего края. Это Арсеньев, Дальнегорск, там тоже нужен газ и для заводов, и для предприятий", — заявил Кожемяко, добавив, что в Приморье газ идет пока на большую энергетику, его объёмы возрастают и до 2030 года достигнут "порядка 13 миллиардов метров кубических в год".

"Поэтому программа газификации, которую президент объявил, она включит в себя возможность использования газа не только на промышленных предприятиях, но и в бытовых целях, для населения — это газификация наших населенных пунктов", — сказал глава региона.

"Без Приморья экспорт той продукции, которая вырабатывается из газа, из нефтехимии, она невозможна, поэтому и проведение форума здесь, чтобы рассмотреть возможности Приморского края. Кроме того, мы видим и программу "Газпрома" по развитию газоснабжения в Приморском крае. Она довольно емкая, там порядка 24 миллиардов рублей до 2025 года — это газификация нашего юга, газификация Находки, того направления", — заявил Кожемяко.