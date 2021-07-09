МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Использование природного газа в качестве источника электричества может спасти планету. Как утверждает издание Forbes, газ является золотой серединой между загрязняющим атмосферу углем и дорогими возобновляемыми источниками.

В свою очередь, Международный газовый союз (МГС) считает природный газ важной составляющей глобальной энергетической системы, особенно в условиях преследования климатических целей и массового отказа от углеводородного топлива. Вице-президент МГС Андреа Штегер считает, что "переход с грязных нефти и угля на чистый газ — это проверенное и недорогое решение", которое уже работает на благо экологии. Эксперты увидели опасность в высоком спросе на газ

Отмечается, что далеко не все страны мира обладают финансами, промышленной базой и техническими знаниями для обеспечения возобновляемых источников энергии. В отличие от богатых государств, которые могут себе позволить вкладываться в новые технологии, бедные просто нуждаются обеспечить светом, теплом и электроэнергией растущее население. В таком случае газовая энергетика станет бюджетной альтернативой ветряной или солнечной.

Что же касается газовой промышленности, то она вовсе не конкурирует с возобновляемыми источниками, а, напротив, лишь дополняет их, делая энергетическую систему более гибкой и безопасной. Так, в Великобритании и США периодически случаются сбои в подаче электричества из-за погодных аномалий, отсутствия ветра или нехватки солнечного света. Штегер отметила, что в таких случаях необходимо подключать интегрированные аварийные газовые сети — тогда в случае выхода из строя "зеленых" источников электроэнергия не прекратит поступать.

Уровень энергетической безопасности Европы зависит от региона. Газ на континент поступает благодаря трубопроводам из России и Норвегии, а также через регазификационные терминалы сжиженного природного газа.

Европейцы планируют применять сжиженный природный газа и компримированный (сжатый) природный газ в прибрежном судоходстве, грузовых перевозках и в качестве топлива для автобусов — чтобы снизить углеродный след дизельного и бункерного топлива. На данный момент в Европе работает 4 тысячи станций, где можно заправиться природным газом, и их количество будет только расти.