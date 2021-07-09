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Дочка "Роснефти" открыла газоконденсатное месторождение в Якутии
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"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" открыла крупное газоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 40 миллиардов кубических метров газа и более 2 миллионов тонн газового... ПРАЙМ, 09.07.2021
якутия, газ, месторождение, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" открыла крупное газоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 40 миллиардов кубических метров газа и более 2 миллионов тонн газового конденсата, сообщается на сайте "Роснефти".
"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла крупное газоконденсатное месторождение на территории Республика Саха (Якутия). На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 40 миллиардов кубических метров газа и более 2 миллионов тонн газового конденсата. Новое месторождение получило название Кэдэргинское", — говорится в сообщении.
Отмечается, что повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.
"В рамках реализации геологоразведочных мероприятий была создана региональная геологическая модель месторождения, выполнена оценка ресурсного потенциала, проведены полевые сейсморазведочные работы, а также высокотехнологичная обработка и интерпретация данных сейсморазведки", — добавляется в сообщении.