МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" открыла крупное газоконденсатное месторождение в Якутии с запасами более 40 миллиардов кубических метров газа и более 2 миллионов тонн газового конденсата, сообщается на сайте "Роснефти". Эксперты предлагают спасать нашу планету с помощью газа

"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла крупное газоконденсатное месторождение на территории Республика Саха (Якутия). На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 40 миллиардов кубических метров газа и более 2 миллионов тонн газового конденсата. Новое месторождение получило название Кэдэргинское", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

"В рамках реализации геологоразведочных мероприятий была создана региональная геологическая модель месторождения, выполнена оценка ресурсного потенциала, проведены полевые сейсморазведочные работы, а также высокотехнологичная обработка и интерпретация данных сейсморазведки", — добавляется в сообщении.