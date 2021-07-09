МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-мае выросли на 57,7%, до 16,2 миллиарда долларов, при этом экспортная цена газа в мае выросла на 7,7% к апрелю, до 199,7 доллара за 1 тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Стало известно, где "Газпром" возьмет газ после остановки "Ямал-Европы"

Физический объем экспорта газа в январе-мае вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 91,4 миллиарда кубометров.

При этом доходы компании от экспорта газа в мае снизились на 5% по сравнению с апрелем, до 3,13 миллиарда долларов. Объем экспорта в мае также снизился в месячном выражении на 11,6%, до 15,7 миллиарда кубометров.

По сравнению с маем 2020 года доходы выросли в 2,8 раза, а объем экспорта увеличился на 31,9%. Тогда цена за тысячу кубометров составляла 94,3 доллара.

Цена экспортного трубопроводного газа в мае этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом в апреле цена составляла 185,5 долларов, в марте — 170,4 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе вновь растут

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.