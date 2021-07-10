МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Немецкий журнал Der Spigel озвучил способы урегулирования разногласий между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2". В частности, он считает что уладить спорную ситуацию поможет предоставление Украине компенсации в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Меркель обсудит с Зеленским "Северный поток-2"

"Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа. Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", — отмечает издание.

Кроме того, Der Spigel считает, что Берлин может предложить Киеву "сотрудничество в производстве водорода", этот вариант также обсуждается.