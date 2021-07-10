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https://1prime.ru/gas/20210710/834163319.html
В ФРГ предложили варианты урегулирования спора по "Северному потоку-2"
Газ
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Немецкий журнал Der Spigel озвучил способы урегулирования разногласий между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2". В частности, он считает что уладить спорную ситуацию... ПРАЙМ, 10.07.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Немецкий журнал Der Spigel озвучил способы урегулирования разногласий между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2". В частности, он считает что уладить спорную ситуацию поможет предоставление Украине компенсации в том случае, если она перестанет быть транзитером газа.
"Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа. Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", — отмечает издание.
Кроме того, Der Spigel считает, что Берлин может предложить Киеву "сотрудничество в производстве водорода", этот вариант также обсуждается.