МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер призвал коллег по партии относиться более критично по отношению к "Северному потоку 2" и возможному мораторию на его строительство. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. В ФРГ предложили варианты урегулирования спора по "Северному потоку-2"

Политик считает, что строящийся газопровод не является экономическим проектом и его запуск следует заморозить. При необходимости его строительство можно будет продолжить позже.

"Северный поток 2" преимущественно является геополитическим проектом. Россия хочет исключить Украину из газового транзита", — отмечает Кизеветтер.

Кандидат в канцлеры ФРГ от правящего блока ХДС Армин Лашет также допустил возможность остановки транзита газа. Условия были бы согласованы с президентом России Владимиром Путиным, заявил недавно Лашет в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Если Путин будет использовать "Северный поток 2" против Украины, "проект может быть остановлен в любой момент даже после завершения строительства, потому что экономическая основа исчезнет".

Эксперты отмечают, что останавливать строительство трубопровода уже поздно, так как он находится на стадии, близкой к запуску. При его возможной блокировке возникает необходимость выплачивать миллиардные компенсации. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отмечает важность запуска газопровода.