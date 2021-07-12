МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Трейдинговая компания Shell Eastern Trading ("дочка" нефтегазовой Royal Dutch Shell) подписала пятилетнее соглашение на поставку компании PetroChina International (PCI) сжиженного природного газа (СПГ) с нулевым выбросом CO2, говорится в сообщении Shell.

Отмечается, что это первый в мире срочный договор о подобных поставках.

"По каждому грузу, доставленному в рамках этого соглашения, PCI и Shell будут сотрудничать для компенсации выбросов эквивалента двуокиси углерода в производственно-сбытовой цепочке СПГ, используя высококачественные углеродные кредиты от природоохранных проектов", — говорится в сообщении.

Компания Shell сообщила о контракте после того, как PCI получила первую поставку СПГ с нулевым выбросом CO2 в китайском порту Далянь.

PCI является дочерней компанией PetroChina Company (PetroChina), которая является крупнейшим производителем и дистрибьютором нефти и газа в Китае. Благодаря этой сделке PetroChina сможет поставлять углеродно нейтральный газ для китайских предприятий и домохозяйств в соответствии с планом КНР по достижению углеродной нейтральности 2060 году. Объекты "зеленой" энергетики могут обязать сертифицировать выработку

Shell пишет, что экономический рост и политика перехода с угля на газ привели к тому, что Китай стал вторым по величине импортером СПГ в мире. В 2020 году китайский импорт СПГ достиг 67 миллионов тонн и, как ожидается, почти удвоится к 2040 году.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. PetroChina — дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах.