БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Процесс технической приемки газопровода "Северный поток" идет в настоящее время, первая нитка завершена, вторая почти завершена, говорится в сообщении Минэкономики ФРГ, поступившем в РИА Новости. Оператор назвал срок завершения укладки "Северного потока-2"

"В настоящее время идет процесс так называемой технической приемки (первая нитка завершена, вторая нитка почти завершена, теперь должна состояться техническая приемка). Этот технический процесс является процедурой, которую должен выполнить (оператор проекта) Nordstream 2 AG", — говорится в сообщении.

В рамках технического процесса в ФРГ идет разработка разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении.

"Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) как компетентный орган по строительству во внешней и экономической зоне Германии (в случае Балтийского моря) отвечает за получение разрешений по вопросам строительства. Это разрешение на строительство ("Северного потока 2" — ред.) было получено. Разрешение на прием газа (т. е. точку подключения) выдается горнодобывающим управлением Штральзунда… Технические разрешения для этого процесса находятся в стадии разработки", — сообщили в министерстве.

Ранее в ходе правительственного брифинга в Берлине представитель минэкономики ФРГ заявила, что разрешение на строительство "Северного потока 2" было выдано "много лет назад", на вопрос о том, что происходит с разрешением на эксплуатацию, она пообещала ответить позже. Украина испугалась новых "Северных потоков"

Регулятор в ФРГ — Федеральное сетевое агентство — получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, после предоставления всей необходимой документации у регулятора есть четыре месяца на подготовку проекта постановления, заявил в июне официальный представитель ведомства агентству РИА Новости.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.

Nord Stream 2 AG рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода "Северный поток 2" в конце августа, заявил в интервью газете Handelsblatt в воскресенье глава компании-оператора Маттиас Варниг.