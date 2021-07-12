БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Евросоюз в первом квартале текущего года импортировал на 3% газа меньше, чем годом ранее, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК), посвящённом европейским газовым рынкам.

"В первом квартале 2021 года чистый импорт газа в Евросоюз упал на 3% или на на 2,5 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в документе.

Общий объём чистого импорта составил 78,5 миллиарда кубометров в первом квартале против 81 миллиарда за аналогичный триместр прошлого года. Крупнейшими импортерами газа в Евросоюзе были Германия (22 миллиарда кубометров), Италия (17 миллиардов) и Франция (10 миллиардов).

Российские трубопроводные поставки покрывали 45% чистого импорта газа. На втором месте — Норвегия с долей в 23%. При этом трубопроводные поставки из России выросли на 9%, а из Норвегии — снизились на 2%.

Действующий "Северный поток" был основным маршрутом поставок трубопроводного газа из РФ с долей в 41%, белорусский транзит перешёл на второе место с долей в 29%, а украинский маршрут поставок опустился на третью позицию и его доля уменьшилась до 22%.

Импорт СПГ покрывал 20% от общих внешних закупок "голубого топлива" в Евросоюз. При этом объём такого импорта рухнул почти на треть, составив 17 миллиардов кубометров. В Германии рассказали о подготовке к запуску "Северного потока-2"

"Импорт снизился в особенности в январе и феврале, когда на азиатских оптовых рынках газа была значительная надбавка к цене (поставок) в Европу, что привело к перенаправлению грузов с СПГ на азиатские рынки", — говорится в отчёте.

Основными импортёрами СПГ в Европу были Испания, Франция и Италия. США были основным поставщиком сжиженного газа для Евросоюза с объемом в 4,2 миллиарда кубометров, на втором месте была Россия с 3,7 миллиардами, на третьем — Катар и 3,1 миллиарда.